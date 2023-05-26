Депутатка Північної Македонії переплутала Турчинова та Стефанчука і "повернула" 2014 рік
Джерело:Снежана Калеска-Ванчева
Снежана Калеска-Ванчева потрапила до комічної ситуації. Вона написала пост у соцмережах й дала усім зрозуміти, що не знає імен та облич українських політиків.
Членкиня Соціал-демократичного союзу Македонії оконфузилася. Це сталося після її зустрічі зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.
Читайте також Анна Трінчер зганьбилася на шоу, бо забула дату Дня Незалежності України: курйозне відео
Що зробила Калеска-Ванчева
Македонська депутатка створила пост у фейсбуці. Вона опублікувала світлину зі Стефанчуком та дуже дивно її підписала.
Зустріч із Олександром Турчиновим, спікером Верховної Ради, який також тимчасово обіймає посаду президента України, у рамках навчальної поїздки щодо демократичного розвитку до парламенту Швеції,
– заявила Калеска-Ванчева.
Оригінальний пост депутатки / Фото з соцмереж Калески-Ванчевої
Як відреагували мережі
Деякі користувачі соцмереж почали ставити смайли й глузувати з того, що ця депутатка досі живе у 2014 році та не знає, що в Україні відбувалося протягом 9 років після Революції Гідності. Однак частина інтернет-користувачів тактично їй вказала у коментарях на помилку у тексті. Згодом Снежана Калеска-Ванчева виправила своє повідомлення.
Відредагований пост депутатки / Фото з соцмереж Калески-Ванчевої
Сумісне фото двох політиків / Фото з соцмереж Калески-Ванчевої
Інші конфузні новини на тему політики
- Володимир Зеленський ледь не забув телефон та павербанк у автівці після зустрічі з Олафом Шольцем. Однак німецькі правоохоронці вчасно це побачили та повернули українському президенту його смартфон разом із зарядним пристроєм.
- Пропагандистка Кремля Маргаріта Сімоньян заявила, що нібито отримала посилку з вибухівкою у середині. Коли вона здійняла галас, то дуже швидко зясувалося, що у середині коробки була секс-іграшка.
- У березні співробітники ДПСУ повісили опудало на ім'я Валєра біля держкордону Білорусії. Реакція білоруських прикордонників призвела до конфузу та спровокувала хвилю різноманітних мемів.