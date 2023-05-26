Депутатка Північної Македонії переплутала Турчинова та Стефанчука і "повернула" 2014 рік

26 травня 2023, 14:36
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Снежана Калеска-Ванчева

Снежана Калеска-Ванчева потрапила до комічної ситуації. Вона написала пост у соцмережах й дала усім зрозуміти, що не знає імен та облич українських політиків.

Членкиня Соціал-демократичного союзу Македонії оконфузилася. Це сталося після її зустрічі зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком.

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Що зробила Калеска-Ванчева

Македонська депутатка створила пост у фейсбуці. Вона опублікувала світлину зі Стефанчуком та дуже дивно її підписала.

Зустріч із Олександром Турчиновим, спікером Верховної Ради, який також тимчасово обіймає посаду президента України, у рамках навчальної поїздки щодо демократичного розвитку до парламенту Швеції,
– заявила Калеска-Ванчева.


Оригінальний пост депутатки / Фото з соцмереж Калески-Ванчевої

Як відреагували мережі

Деякі користувачі соцмереж почали ставити смайли й глузувати з того, що ця депутатка досі живе у 2014 році та не знає, що в Україні відбувалося протягом 9 років після Революції Гідності. Однак частина інтернет-користувачів тактично їй вказала у коментарях на помилку у тексті. Згодом Снежана Калеска-Ванчева виправила своє повідомлення.


Відредагований пост депутатки / Фото з соцмереж Калески-Ванчевої

Зверніть увагу! Олександр Турчинов тимчасово виконував обов'язки президента України у той період, коли Віктор Янукович втік до Ростова, а Петро Порошенко ще не переміг на виборах. Також він водночас був спікером Ради. А з кінця 2014 року Турчинов вже був секретарем РНБО. Він обіймав цю посаду до 2019 року.


Сумісне фото двох політиків / Фото з соцмереж Калески-Ванчевої

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Автор: Петро Залива