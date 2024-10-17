Носій "Калібрів" у Чорному морі: чи є зараз загроза ракетного обстрілу

Станом на ранок 17 жовтня у Чорному морі перебуває 2 ворожі кораблі. Один з них є носієм "Калібрів". Загальний залп – до 4 крилатих ракет.

Про це повідомили у ВМС. Чи є зараз загроза російського обстрілу, в ефірі телемарафону відповів речник Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Носій "Калібрів" у Чорному морі

Капітан 3 рангу наголосив, завжди слід вважати, що небезпека присутня.

Тому що так, ми в морі спостерігаємо 1 носій крилатих ракет. Окрім того, в принципі, для того, щоб розгорнутися, вийти в море та відстрілятися їм так само потрібно небагато часу. Йдеться про години,

– зазначив Дмитро Плетенчук.

Водночас підкреслив, як показує практика, коли в морі перебуває один-два підводних човни, тим більше якщо тільки один з них носій, вони не виконують завдання, пов'язані із застосуванням цих ракет. Охороняють пункти базування.

Спікер зауважив, навіть якщо вирішать здійснити пуски (не в складі якоїсь комбінованої атаки, а самостійно), як показала практика, знову ж таки, ці пуски не є ефективними. Тому ворог їх в принципі вже поодиноко й не застосовує.

Навіть якщо кораблі виходять у море, наприклад, кілька одиниць носіїв крилатих ракет, це теж ще не означає, що обов'язково буде обстріл,

– наголосив речник ВМС.

Додав, низька ефективність цих систем озброєння змусила агресора використовувати їх більше для відволікання ППО під час масованих ракетних атак. Плетенчук підсумував, що станом на зараз ситуація стабільна.