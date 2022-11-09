"Калібрів" у Чорному морі наразі немає: чи знята напруга
Джерело:Еспресо
Відсутність російських ракет у Чорному морі ніяк не знімає напругу, адже Росія має можливість запускати їх з Новоросійська, куди саме відтягнула свій флот.
Атаки все ще можливі
Росія здатна атакувати територію України з порту Краснодарського краю, вважає керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
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Те, що ракетоносії відтягуються аж до Новоросійська, перебазовуються й намагаються зараз не виходити на бойове чергування, не може заколисувати наше населення, тому що застосування ракет цілком імовірне навіть звідти,
– наголосила вона.
Особливості реагування ППО
Гуменюк пояснила, що в разі запуску ракет з Новоросійська, ППО потрібен додатковий час, щоб підготуватися до реагування на такі далекі запуски.
Відсутність ракетоносіїв на чергуванні – звісно, трошки дає видихнути, але все-таки не зняти напруження абсолютно, тому розуміємо, що кілька годин – і ракетоносій може з'явитись у Чорному морі, пуски ракет цілком імовірні з бухти, де базується корабель,
– зазначила речниця.
Що відомо про вихід кораблів без "Калібрів"
- У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 3 російських кораблі. Однак серед них немає ракетоносіїв "Калібр".
- У Повітряних силах пояснили, чому вже декілька днів Росія не виводить у Чорне море свої ракетоносці.
- Ймовірно, Росія накопичує ракети, аби завдати масового удару. Річ у тім, що ракети типу Х-101 чи "Калібр" росіяни можуть виготовляти. Щоправда, це займає певний час.
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Зверніть увагу! Упродовж 9 місяців російські кораблі стояли в Середземному морі – туди вони на початку лютого зайшли, аби атакувати Україну. Однак Туреччина не дозволила суднам держави-терористки зайти в Чорне море.
Відтак, після місяців очікування на пропуск через Босфор ворожим суднам нічого не залишилось, як через Сингапур повертатись у Владивосток.