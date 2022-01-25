Каліфорнія потерпає від масштабних пожеж: шокуючі фото та відео

Величезні язики полум'я і запах диму. У районі Біг-Сюр у Каліфорнії до житлових будинків в притул наблизилися природні пожежі. Зараз вогнем охоплено майже 6 квадратних кілометрів угідь вздовж каліфорнійського узбережжя

Влада видала ордер на евакуацію з зони небезпеки понад півтисячі людей. Їх вивезли в тимчасові притулки, облаштовані у сусідньому районі. Через пожежі місцева влада закрила для руху частину автомагістралі, яка з'єднує Сан-Франциско з Лос-Анджелесом.

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У Каліфорнії тривають лісові пожежі

До гасіння пожежі залучили 250 вогнеборців і кілька десятків одиниць спецтехніки, включаючи гелікоптери і легкомоторні літакі. Пожежники поки змогли взяти під контроль лише 20% займань. Швидкому просуванню вогню сприяють погодні умови у регіоні.

У цей період у регіоні зазвичай дощить. Однак зараз опадів там не було вже 2 тижні.

Швидкому поширенню вогню сприяє не лише знижена вологість повітря, а й потужний вітер, який вже майже тиждень дме регіоном. Місцями його швидкість сягає 90 кілометрів на годину.



У Каліфорнії лісові пожежі / Фото твітер Karlmondon

Сильний вітер пошкодив лінії електропередач. Через стихію близько 15 тисяч людей в Каліфорнії залишилися на кілька годин без світла. Місцеві метеорологи дають не втішні погрози: найближчими днями вітер не вщухне.

Лісові пожежі у Каліфорнії: дивіться відео

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