Сніговий апокаліпсис у сонячній Каліфорнії: американський штат зіткнувся з аномальною негодою

Під кінець зими Каліфорнію накрило снігом. Десятки мільйонів жителів "золотого" штату опинилися посеред снігопадів, сильного вітру та попереджень про повінь.

Метеорологічні служби повідомляють, що це був один із найпотужніших штормів, які коли-небудь вражали південно-західну Каліфорнію.

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Каліфорнію замела хуртовина

Лос-Анджелес, місто, відоме своїми пальмовими деревами та сонячними бульварами, замела хуртовина.

За даними PowerOutage.us, після кількох днів сильного вітру, повалених дерев і обірваних проводів понад 120 000 споживачів комунальних послуг Каліфорнії залишилися без електрики. А Interstate 5, головна автомагістраль із півночі на південь Західного узбережжя, залишалася закритою через сильний сніг та ожеледицю на перевалі Теджон через гори на північ від Лос-Анджелеса.

Загальна кількість опадів за кілька днів станом на 25 лютого включала приголомшливі 205 сантиметрів снігу на курорті Маунтін Хай у горах Сан-Габріель на північний схід від Лос-Анджелеса та до 160 сантиметрів далі на схід у Сніговій долині в Сан-Бернардіно.

Рідке явище у Каліфорнії: дивіться фото

Останні кілька днів стався дивовижний шторм з історичною кількістю опадів і снігу на висотах, де сніг випадає рідко,

– написали в метеослужбі Лос-Анджелеса.

Як попередили у Національній метеорологічній службі, "у горах очікується сильний сніг", що може призвести до проблем із пересуванням та енергопостачанням.

Є також і попередження для тих, хто у таку погоду вирішив поплавати в океані – їх застерігають від сильних поривів вітру та високих хвиль.

Тоді як на каліфорнійському узбережжі важко купатися, в горах обіцяють від 0,6 до 2 метрів снігу.