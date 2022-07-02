Вийду з пропозицією судового позову на Єврокомісію, – євродепутат від Литви про Калінінград

Євросоюз ухвалив пакет санкцій проти Росії, але тепер за обмеження постачання товарів до Калінінграда звинувачують лише Литву. Немає секрету, що у Литви та ЄС різниця у думках.

Про це для 24 каналу сказав депутат Європейського парламенту Пятрас Ауштрявічюс. Він назвав країну, яка найбільше відстоює постачання товарів у Калінінград.

До теми У 7 пакеті санкцій відкоригують позицію щодо транзиту товарів через Литву в Калінінград, – ЗМІ

"Як може Німеччина настоювати на тому, щоб по Литві йшов якийсь коридор? А може ми тут почнемо говорити про коридор Данцигу? Забули історію 20 століття? Як може Шольц пропонувати такі умови, коли треба думати про сьомий і восьмий пакети санкцій, а не пропонувати, як їх обійти", – сказав депутат.

Литва має стояти на принципах

Ауштрявічюс не бачить у знятті санкцій з Калінінграда ні правової, ні економічної, ні логічної підстави. Він заявив, що є лише політика. Литва не хоче, щоб це лягло на її суверенітет.

"Є різні думки в Литві. Дехто думає, що треба продовжувати дискусії й шукати рішення. Яке ж тут рішення можна знайти? Маємо стояти на своїх принципах і відстоювати політику Євросоюзу, а не руйнувати такими пропозиціями берлінського канцлера", – розповів депутат.

До речі Німеччина хоче скасувати блокування санкційних товарів до Калінінграда, – Spiegel

Може бути політична криза

Ауштрявічюс вважає, якщо Єврокомісія таки погодить поступки для Кремля, то у Литві буде політична криза, оскільки суспільство дуже реагує на ці рішення. Більше ніж 80% литовців за те, щоб продовжувати допомагати Україні.

Позиція Євросоюзу може ослабнути й втратити вплив. Я можу навіть виступити з пропозицією, щоб Литва подала в суд на Єврокомісію, яка не має права знімати санкції, пояснюючи їх, – заявив Ауштрявічюс.

Рано говорити про поразку

За словами депутата, Німеччина назвала обмеження товарів, які потрапляють у Калінінградську область, ескалацією конфлікту. Країна наполягала на тому, щоб Єврокомісія дозволила всім товарам їхати до Калінінграда без затримок.

"Проте це лише проєкт. Дискусії не завершилися й рано казати про поразку", – додав Ауштрявічюс.

Зверніть увагу – як Литва може відреагувати на зняття санкцій: дивіться відео