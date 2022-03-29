Калінінград залишився без російського захисту: армія звідти вирушила до України

Ексклав Калінінград залишився без російського захисту. Армію звідки перекинули воювати проти України.

Волонтерський проєкт InformNapalm повідомив у мережі, що Кенігсберг (Калінінград) залишився без захисту військових.

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Росія перекинула війська з Калінінграда в Україну

Підрозділи 18-ої гвардійської дивізії перекинули на Харківський напрямок,

– йдеться у повідомленні.

Це означає, що тепер область у випадку загрози захищати буде нікому.



Калінінград залишився без російського захисту / Карта InformNapalm

Історія приналежності Калінінграду

Калінінградська область – частина Росії, відділена від її основної території. Вона розташована між Польщею та Литвою.

У 1945 році за рішенням Потсдамської конференції північна частина німецької провінції Східна Пруссія, разом з Кенігсбергом (попередня назва Калінінграду), тимчасово була передана Радянському Союзу.

Екскомандувач сухопутними військами Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак днями заявив, що вважає ці землі окупованою частиною Польщі. Тому Варшава може претендувати на них.

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