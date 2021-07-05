Білорусь втрачає можливість, – Калиновський про поворот режиму Лукашенка на Азію

Олександр Лукашенко робить все, щоб відвернути увагу від головної проблеми в Білорусі – нечесних виборів президента. Відповідне питання режим уникає й водночас намагається зробити поворот на Азію.

Про це розповів кореспондент "Радіо Свободи" у Мінську Валерій Калиновський. Конституційний процес у Білорусі імітують, про нові вибори та припинення повноважень самопроголошеного президента Лукашенка насправді не мовиться.

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За словами журналіста, режим Білорусі робить спроби щодо повернення торгівлі до Росії та Китаю. Водночас нових ніш для білоруської продукції там немає – раніше вже відбувались торговельні війни з Росією, продукцію Білорусі вона не впускала.

Білорусь мало що може продавати Китаю

Наразі ситуація щодо торговельних відносин Білорусі з Росією змінилася, проте продавати туди більше вже неможливо. Щодо Китаю – Білорусь туди взагалі мало що може продати, сказав Валерій Калиновський.

Китай взагалі хотів би мати в Білорусі якусь транзитну державу для свого "великого шовкового шляху" дорогою до Європейського Союзу. Проте це має вигляд того, що Білорусь втрачає таку можливість,

– зазначив кореспондент "Радіо Свободи".

Він додав, що головна торгівля в Білорусі – це Росія та Європейський Союз, якщо буде одне крило відрубане, то на одному – дуже важко летіти.

У Білорусі ще 31 жовтня заявили, що планують створити робочу групу з Китаєм щодо спрощення торговельних процедур та здійснення інвестицій.

Калиновський про ймовірний поворот Білорусі на Азію: дивіться відео