Kalush Orchestra – переможці Євробачення: реакція світових лідерів

Kalush Orchestra здобули феєричну перемогу на Євробаченні у Турині. Світові лідери одразу ж привітали українців з перемогою.

Деякі політики написали свої твіти українською, повідомляє 24 канал. Так, вони вчергове висловили свою беззаперечну підтримку нашої держави.

До теми Переможець Євробачення-2022: біографія Kalush Orchestra

Світові лідери привітали Kalush Orchestra з перемогою на Євробаченні

Kalush Orchestra здобули перемогу на Євробаченні-2022 у Турині. Загалом від суддів та глядачів українці отримали 631 бал. Європейські політики одразу ж привітали наших хлопців з цією радісною подією.

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