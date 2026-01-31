Вщент спопелили авто: в Калузькій області опір "Свобода Росії" діяв проти російського карателя

Опір "Свобода Росії" здійснили операції проти ворожої Федеральної пенітенціарної служби. Зокрема вдалося вплинути на роботу карального органу Росії кілька разів упродовж січня.

Про це представники спротиву написали на своєму телеграм-каналі.

Як "Свобода Росії" протидіє роботі ворожої Федеральної служби виконання покарань?

Бійці спротиву "Свобода Росії" зазначили, що ФСВП утримує політв'язнів під вартою в спеціальних центрах. Офіцери цієї служби діють проти росіян, які мають антипутінські настрої.

Так ще на початку січня "Свобода Росії змогла знеструмити будівлю служби в Новокузнецьку, що розташований в Сибіру. Нещодавно бійці повністю знищили службовий автомобіль наглядачів "репресивної путінської машини" в Калузькій області – в місті Обнинськ. Після атаки відновити їхню Ладу неможливо.

Їхній страх – це сильний опір режиму Путіна, і ми знову нагадуємо, що ці кати обов'язково отримають відплату за те, що вони зробили,

– повідомив рух "Свобода Росії".

Опір "Свобода Росії" повністю знищив авто ФСВП: дивіться відео

Легіон "Свобода Росії" діє проти окупантів: останні новини