Летіли у бік Москви: росіяни знову бідкаються на падіння дронів у Калузькій області
Росіяни знову бідкаються на падіння безпілотників. Так, 5 червня у Калузькій області на трасі нібито виявили два дрони.
Місцева влада каже, що детонації не сталося. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Росії заявили про падіння двох безпілотників
Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що 5 червня вранці на автодорозі М3 "Україна" на 299 кілометрі і 283 впали 2 БПЛА.
Детонації не сталося, територія оточена, на місці проводяться оперативно-технічні заходи,
– побідкався губернатор.
Згодом місцеві телеграм-канали оприлюднили фото з місця події. Зазначається, що на одному з дронів була відеокамера, а підвішених боєприпасів не виявили.
Окрім цього, жителі Думіничів повідомляли, що ввечері 4 червня буцімто було видно в небі об'єкт, схожий на безпілотник. За словами очевидців, він нібито прямував у бік Москви.
До того ж мешканці Жиздринського району розповіли, що невідомий дрон ішов над трасою зі швидкістю 140 – 150 кілометрів за годину у столицю Росії.
Дрони, які знайшли у Калузькій області / фото росЗМІ
"Атаки дронів" у Росії: що відомо
- Вночі 5 червня губернатор області В'ячеслав Гладков заявив про пожежу на енергетичному об'єкті. За його словами, нібито сталася "атака дрона з вибухівкою".
- У місті Суджа, що в Курській області, окупанти повідомили, що буцімто "приземлили дрон українських військових". Вони встигли заявити, що БпЛА належав батальйону "Азов".
- Нагадаємо, що 30 травня дрони атакували Москву. Вибухи були на вулиці Атласова у Новій Москві, дрон атакував будинок на вулиці Профспілковій.
- До того ж в Одинцово, Красногорська, Нової Риги та столичного району Кунцево чули звуки вибухів. Пропагандисти писали, що у Підмосков'ї нібито було збито понад 10 безпілотників.