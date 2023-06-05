Летіли у бік Москви: росіяни знову бідкаються на падіння дронів у Калузькій області

Росіяни знову бідкаються на падіння безпілотників. Так, 5 червня у Калузькій області на трасі нібито виявили два дрони.

Місцева влада каже, що детонації не сталося. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Росії заявили про падіння двох безпілотників

Губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що 5 червня вранці на автодорозі М3 "Україна" на 299 кілометрі і 283 впали 2 БПЛА.

Детонації не сталося, територія оточена, на місці проводяться оперативно-технічні заходи,

– побідкався губернатор.

Згодом місцеві телеграм-канали оприлюднили фото з місця події. Зазначається, що на одному з дронів була відеокамера, а підвішених боєприпасів не виявили.

Окрім цього, жителі Думіничів повідомляли, що ввечері 4 червня буцімто було видно в небі об'єкт, схожий на безпілотник. За словами очевидців, він нібито прямував у бік Москви.

До того ж мешканці Жиздринського району розповіли, що невідомий дрон ішов над трасою зі швидкістю 140 – 150 кілометрів за годину у столицю Росії.

Дрони, які знайшли у Калузькій області / фото росЗМІ

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