Калюжа імені мера Симчишина: у Хмельницькому з'явилася нова "культурна пам'ятка" – фото

У Хмельницькому на вулиці Озерній з'явився новий "об'єкт культурної спадщини". Мовиться про калюжу імені Олександра Симчишина. Останній є мером міста: після перемоги виборах у 2020 році він очолив його вдруге поспіль.

Відповідна інформація з'явилася на Google Maps. Зауважимо, що доступ до ресурсу – вільний, тому редагувати його може кожен. Якщо внесені дані не суперечать закону та моральним принципам, тоді вони на гугл-картах можуть залишитися надовго.

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Докладніше про калюжу імені Олександра Симчишина

Розташовується вона поблизу озера – з боку вулиці Панаса Мирного.

За словами місцевих, калюжа – бомба. Можна обійти болотом з боку дороги або болотом з боку озера. Якщо ж рушити прямо на калюжу – гарантовано промочите ноги, бо вона є глибокою.

Інший користувач жартує, що задивився в телефон і випадково зайшов в цю калюжу. У підсумку намагався звідси вийти дві доби.

Також у мережі з'явилися фото цієї нової "культурної пам'ятки" Хмельницького:

Що відомо про Олександра Симчишина Він є представником "Свободи". Очолює Хмельницкий з 2015 року. На місцевих виборах 2020 переміг із результатом 86,83% голосів: це найвищий показник серед усіх обласних центрів України. До мертства був депутатом Хмельницької міськради, першим заступником голови Хмельницької ОДА, а згодом ще й виконувачем обов'язків голови ХОДА.



Хмельничани його критикують за роботу транспорту, зокрема маршруток. Крім того, багатьом не сподобалося, що у сквері Шевченка він відкрив туалет вартістю 2,6 мільйона гривень, а у центрі на Соборній вбиральня обійшлася місту в майже мільйон.



Додамо, що саме до Симчишина президент Зеленський їздив на "запашну каву" в локдаун, що коштувало усім учасникам застілля по 17 тисяч гривень штрафу.

До речі Хмельницький виграв найпрестижнішу нагороду ПАРЄ

Калюжа імені Симчишина на Google Maps: