Гарріс жодного разу не згадала Україну в інтерв'ю: чи навмисно оминула цю тему

Камала Гарріс дала своє перше велике інтерв'ю як кандидатка в президенти від Демократичної партії США, жодного разу не згадавши про Україну. Чинна віцепрезидентка Сполучених Штатів у такий спосіб відображає затверджену політику демократів.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що Гарріс зосереджена на внутрішній політиці. Всі питання щодо України та зовнішньої політичної діяльності оминаються.

Дивіться також Гарріс випереджає Трампа у семи ключових штатах, – опитування Bloomberg

Чому Гарріс не згадує про Україну

За словами політолога, Демократична партія затвердила платформу, з якої планує "захоплювати" Білий дім шляхом електоральної демократії. Там є два абзаци, які стосуються України. У них мовиться про те, що нашу країну потрібно продовжувати підтримувати, можливо, в якості полігону новітніх зразків озброєнь та послаблення Росії.

Є ще один розділ про політику Джозефа Байдена, яка ставила перед собою три цілі-збереження суверенітету України, посилення ролі альянсів для США та недопущення зіткнення НАТО та Росії. Демократи заявили, що всі три цілі вони досягли успішно.

Тому все, що каже Камала Гарріс, як в питаннях інтерв'ю, які вона буде давати, так і в промовах, повністю відображають програму Демократичної партії,

– наголосив Вігірінський.

Політолог пояснив, що внутрішня політика демократів зараз зосереджена на розвитку середнього класу, Гарріс має соціальні ініціативи. Демократична партія звинувачує Дональда Трампа у зростанні цін на житло, бо такі як він та його бізнес-партнери заробляють на американцях.

Саме тому питання України, так як і питання Близького Сходу, відносин з Китаєм та Європою будуть в контрольованих інтерв'ю обходитись.

Єдиний шанс побачити незручні питання – це те, що стосується дебатів. Однак лише у випадку, якщо будуть обрані нейтральні або прореспубліканські майданчики.

Її ведуть по виборах дуже обережно, на короткій дистанції без помилок,

– пояснив Вігірінський.