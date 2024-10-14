Камала Гарріс втрачає підтримку у президентській гонці: демократи занепокоєні

Камала Гарріс, яка ще нещодавно впевнено лідирувала в президентській гонці, починає втрачати свої позиції. Натомість підтримка її опонента республіканця Дональда Трампа значно поліпшилась.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Hill, де зазначається, що рейтинги Гарріс та Трампа продовжують змінюватися, а кожен відсоток може стати вирішальним.

Читайте також Гарріс опублікувала дані свого медогляду: чи є хвороби у кандидатки у президенти США

Чи втримає свої позиції Гарріс у вирішальний момент

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка після відмови Джо Байдена брати участь у президентських виборах, стала головним претендентом на посаду президента від Демократичної партії. Але за даними The Hill і Decision Desk HQ, кандидатка почала втрачати перевагу, адже станом на 11 жовтня її шанси знизилися з 56% до 51%. Водночас Дональд Трамп, 45-й президент США, посилює свої позиції, що вже викликає серйозне занепокоєння серед демократів.

Втрата переваги Гарріс у ключових штатах

На початку жовтня Гарріс мала незначну перевагу в чотирьох з семи ключових штатів, тоді як Трамп лідирував у трьох. Однак останні опитування показують протилежну картину: зараз Трамп лідирує у п’яти штатах, тоді як Гарріс утримує позиції лише в двох.

За інформацією видання, особливо занепокоєні демократи змінами в таких штатах, як Мічиган і Вісконсин, де Гарріс мала відчутну перевагу ще в серпні.

The Hill звертає увагу, що мінімальні розриви у результатах опитувань в 1 – 2% – це статистичний "шум", а не реальна зміна у настроях виборців.

До того ж важливі теми, такі як аборти для Гарріс або імміграційна політика для Трампа, можуть несподівано змінити думку виборців та значно вплинути на рейтинг кандидатів.