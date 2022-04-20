КАМАЗами звозять трупи, лікарні переповнені, – Гайдай про втрати ворога
20 квітня 2022 , 09:12Читать новость на русском
Впродовж ночі проти 20 квітня на Луганщині було менше наступів ворога та обстрілів. Адже всі попередні атаки та спроби пробити оборону ЗСУ були безуспішними.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські окупанти зазнали втрат, передає 24 канал.
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Лікарні заповнені пораненими орками, КАМАЗами десь ближче до Луганська звозять трупи, а техніка залишається,
– розповів очільник області.
Гайдай вважає, що саме через великі втрати ніч була відносно спокійнішою на Луганщині, а російські загарбники, можливо, чекають підкріплення і перегруповуються.
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