На Камчатці вивергається найбільший активний вулкан Євразії: видовищні відео, фото

Найбільший активний вулкан Євразії Ключевська Сопка, який розташований на Камчатці, знову перебуває у стані виверження. Очевидці діляться захоплюючими кадрами такого явища.
Джерело:Vostokmedia
Сейсмологи попереджають, що через викид лави можуть бути розмиті дороги між селищами поблизу. Крім цього можливий порушений екологічний баланс річок, що розташовані неподалік.
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"Ось так виглядає нічне виверження. Лава тече, де хмари, туди не дістатися, бо літають бомби", – коментують очевидці.
Дивіться відео виверження вулкану:
Довідка. Ключевська Сопка є активним вулканом в Євразії. Його висота становить 4 800 метрів. Його приблизний вік – 7 тисяч років. Він розташований за 30 кілометрів від селища Ключі і 360 кілометрів за Петропавловська-Камчатського.
Побічний прорив, який утворився на Ключевське вулкані ще 18 лютого, складається з двох тріщин. Його вирішили назвати на честь радянського вченого Георгія Горшкова.
Відео Артема Громова з місця події:
Виверження вулкану на Камчатці у лютому / Фото 360tv
Камчатка, березень 2021 / Фото Vostokmedia
Інші виверження
До того вулкан "прокидався" останні рази:
- в березні 2020 року;
- в грудні 2019 року;
- а ще раніше – у 2015 році.
Виверження у 2015 році / Фото AirPano