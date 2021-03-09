На Камчатці вивергається найбільший активний вулкан Євразії: видовищні відео, фото

9 березня 2021 , 18:52
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Найбільший активний вулкан Євразії Ключевська Сопка, який розташований на Камчатці, знову перебуває у стані виверження. Очевидці діляться захоплюючими кадрами такого явища.

Джерело:

Vostokmedia

Сейсмологи попереджають, що через викид лави можуть бути розмиті дороги між селищами поблизу. Крім цього можливий порушений екологічний баланс річок, що розташовані неподалік.

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"Ось так виглядає нічне виверження. Лава тече, де хмари, туди не дістатися, бо літають бомби", – коментують очевидці.

Дивіться відео виверження вулкану:

Довідка. Ключевська Сопка є активним вулканом в Євразії. Його висота становить 4 800 метрів. Його приблизний вік – 7 тисяч років. Він розташований за 30 кілометрів від селища Ключі і 360 кілометрів за Петропавловська-Камчатського.

Побічний прорив, який утворився на Ключевське вулкані ще 18 лютого, складається з двох тріщин. Його вирішили назвати на честь радянського вченого Георгія Горшкова.

Відео Артема Громова з місця події:

Виверження вулкану на Камчатці у лютому / Фото 360tv


Камчатка, березень 2021 / Фото Vostokmedia

Інші виверження

До того вулкан "прокидався" останні рази:

  • в березні 2020 року;
  • в грудні 2019 року;
  • а ще раніше – у 2015 році.


Виверження у 2015 році / Фото AirPano