Погана видимість чи помилка пілота: що могло стати причиною падіння літака на Камчатці

Смертельну авіакатастрофу Ан-26 на Камчатці могли спровокувати одразу кілька причин. Одна з найбільш ймовірних – погана видимість через несприятливі метеоумови.

Як пишуть російські ЗМІ, слідчий комітет розглядає 3 основні версії подій, які призвели до авіакатастрофи.

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Основні причини катастрофи

несприятливі погодні умови,

несправність літака (раніше гендиректор компанії, якій належить літак, Олексій Храбров заявив, що перед вильотом судно було справне),

помилка пілотування.

В оперативному штабі з ліквідації наслідків катастрофи розповіли, що у районі катастрофи були складні метеоумови та дуже низька видимість.

Літак заходив на посадку в ручному режимі при низькому візуальному контакті пілотів із сушею. Імовірно, в умовах низької видимості літак зіткнувся з сопкою, не зумівши приземлитися з першого разу,

– мовиться у повідомленні.

Раніше губернатор Камчатського краю Володимир Солодов повідомив, що через погану видимість пілот не зміг посадити літак з першого разу і пішов на друге коло. Саме тоді й сталася авіакатастрофа.

На оприлюднених у мережі світлинах видно, що врізався у прибережну скелю. Вочевидь це сталося на висоті 230 метрів. Від удару літак розірвало на 2 частини, спалахнула пожежа.



На Камчатці впав літак / Фото Mash

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Що відомо про авіакатастрофу на Камчатці

Пасажирський літак Ан-26 зник з радарів вранці 6 липня. Приблизно за 10 хвилин до посадки диспетчери втратили зв'язок з екіпажем літака.

Ближче до обіду того ж дня рятувальники знайшли уламки літака, які можуть належати Ан-26. Сталося це поблизу селища Палана на Камчатці.

На борту літака перебували 6 членів екіпажу та 22 пасажири, зокрема одна дитина. За попередніми даними, вижити не вдалося нікому.

МЗС України повідомило у коментарі 24 каналу, що наразі Консульство України у Новосибірську перевіряє інформацію щодо можливої наявності українців на борту літака Ан-26.