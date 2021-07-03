Рік камерам на дорогах: чому аварій не поменшало та як це виправити

Камери автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР вперше з’явилися на дорогах Києва та області у червні 2020 року. Вони допомогли зменшити кількість правопорушень, але ніяк не вплинули на аварійність.

Яка зараз ситуація на дорогах

Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані Національної поліції, повідомляє що за рік камери для автофіксації ПДР зафіксували 1,742 мільйона правопорушень.

Читайте також Інформацію про порушення ПДР будуть зливати в інтернет: чого чекати водіям

Також було сплачено 259 598 532 гривень штрафів. Проте на аварійність це не вплинуло.

Якщо за перший місяць було 425 тисяч порушень, то зараз це число не перевищує 112 тисяч. Однак на аварійність на дорогах нововведення не вплинуло. Київ та область лишаються абсолютними лідерами за кількістю ДТП. За 2020 рік їх було зафіксовано 53 874, тоді як у 2019 — 53 134. Тобто кількість аварій зросла на 1,4%,

– повідомляють у Опендатабот.

Попри загальний ріст кількості ДТП в Україні, кількість аварій з постраждалими зменшується. Наприклад, число ДТП з постраждалими в Києві зменшилась на 3,5%, а із загиблими — майже на 11,6%. Щоправда, частина областей, в яких камери встановлені не були, мають схожу динаміку.

Щоб зменшити кількість аварій потрібно підвищувати культури водіння / Фото Pixabay

Як камери впливають на ситуацію на дорогах

Денис Дмитров, експерт з підвищення рівня безпеки на дорогах, активіст, засновник сервісу "Штрафи UA", каже, що камери на дорогах – це локальне рішення. Вони встановлюються на ділянках з підвищеною аварійною ситуацією, і в цих місцях знижує аварійність, тому що знижується швидкість потоку машин і ймовірність ДТП стає набагато меншою.

Необхідно, щоб ці камери фіксували не тільки перевищення швидкості, а й інші порушення, наприклад, такі, як проїзд на червоне світло, рух по смузі для громадського транспорту, перетин подвійної суцільної. Камери повинні фіксувати ті порушення, які найчастіше призводять до аварійності,

– говорить експерт.

Він додав, що потрібно збільшувати кількість камер, адже очевидно, що, чим більше місць буде покрито камерами, буде тим більше місць, де люди будуть знижувати швидкість і намагатися не порушувати правила.

Олександр Кудрявцев, керуючий АБ "Олександра Кудрявцева", каже, що впровадження камер направлено на врегулювання швидкісного режиму, на приведення його у відповідність до правил дорожнього руху.

За моїми особистими відчуттями, при наявності камер їздити стали акуратніше. Можна зробити висновок, що камери дисциплінують водіїв. І попри це, я вважаю, що камер повинно бути в рази більше. Тільки їх масове впровадження здатне позитивно вплинути на ситуацію,

– говорить Кудрявцев.

Як зменшити кількість аварій в країні

Олександр Кудрявцев вважає, що збільшення кількості камер має позитивно вплинути на аварійність на дорогах.

Але крім цього для зменшення кількості аварій потрібно попрацювати з інфраструктурою:

Переобладнати пішохідні переходи в надземні і підземні, тим самим максимально виключити вихід пішохода на проїжджу частину.

На пішохідних переходах активніше застосовувати звукові та світлові сигнали.

Підвищити рівень безпеки на зупинках, як мінімум обладнати спеціальними стовпчиками.

Врегулювати розміщення зовнішньої реклами вздовж автодороги, а саме розташувати білборди таким чином, щоб вони не відвертали увагу водія.

Також потрібно посилити відповідальність учасників дорожнього руху. Суворіше карати пішоходів за порушення ПДР, відійти від принципу "пішохід завжди правий". Посилити відповідальність водіїв як мінімум за водіння в нетверезому стані,

– зазначив Кудрявцев.

Камери на дорогах повинні фіксувати й інші порушення ПДР, а не лише перевищення швидкості / Фото Pixabay

Денис Дмитров зазначив, що на зниження аварійності в країні в цілому вплине тільки зміна культури водіння. І для цього потрібно застосовувати додаткові механіки. Камери фіксації швидкості – чудове рішення, але воно одне з великої кількості рішень, яке можна застосувати для того, щоб впливати на підвищення культури водіння.

Щоб знизити аварійність, потрібно підіймати суми штрафів, думаю, що тенденція до збільшення штрафів буде тільки продовжуватися. Далеко не всі порушення призводять до ДТП, але за ті порушення, які можуть призвести до ДТП, повинні бути нещадні штрафи,

– говорить Дмитров.

Експерт додав, що також потрібно якось мотивувати водіїв міняти свою культуру їзди. Їхній сервіс вже почав це робити. Там є система безпечного водіння і людям платять гроші за гарне водіння, якщо у водія в додатку рейтинг позитивний і вище певного рівня, то йому дають бонуси, знижки на якісь продукти, які є у цьому сервісі. Це тільки один з методів, але такі ініціативи повинні підтримуватися державою і впроваджуватися масово.