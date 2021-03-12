Камінь в город Польщі: ЄС офіційно оголосили зоною свободи ЛГБТ

Європейський парламент 11 березня ухвалив резолюцію, у якій Європейський Союз оголошено LGBTIQ Freedom Zone – "Зоною Свободи ЛГБТ+". Такий крок пояснили необхідністю реагувати на дискримінаційні щодо ЛГБТ закони Польщі та Угорщини.

492 депутати проголосували за резолюцію, 46 утрималися, а проти висловився 141 парламентар. У Європарламенті наголосили: у жодній країні влада не повинна втручатися у сферу сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Тим часом в Україні Розганяють зраду та дискредитують ЗСУ: у Генштабі заперечили створення "ЛГБТ-підрозділів"

Європейський Союз оголошено LGBTIQ Freedom Zone

У резолюції Європейського парламенту мовиться:

Люди ЛГБТ+ у Євросоюзі повинні мати свободу жити й публічно демонструвати свою сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність.

й публічно демонструвати свою сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність. І при цьому не боятися нетерпимості, дискримінації чи переслідувань.

Документ депутати прийняли у другу річницю безпрецедентної події: один із регіонів Польщі оголосив себе "вільною від ЛГБТ зоною". З цього приводу Європарламент висловився чітко:

Такі "зони" – це частина значно більшої дискримінації людей за ознакою сексуальної орієнтації.

людей за ознакою сексуальної орієнтації. Причому ця дискримінація є не тільки від звичайних людей, але й з боку державної влади (наприклад, президента Польщі).

Європарламент також висловив жаль щодо затримань активістів, які виступають у підтримку прав ЛГБТ+ на мітингах, а так само і щодо нападів під час маршів за права ЛГБТ+.



Деякі регіони Польщі оголосили себе "вільними від ЛГБТ" / Фото wyborcza.pl

Що не так із правами ЛГБТ у Польщі та Угорщині

Чимало польських муніципалітетів оголосили себе вільними від ЛГБТ

З 2019 таких вже понад 100 (регіонів, округів і муніципалітетів). "Вільна від ЛГБТ зона" передбачає, що місцева влада відмовляється заохочувати терпимість і не буде фінансувати організації, які протистоять дискримінації.

А чинний президент Польщі Анджей Дуда під час своєї передвиборчої кампанії 2020 року дуже багато наголошував на "традиційних цінностях". При цьому ЛГБТ він називав "ідеологією, гіршою за комунізм".

В Угорщині змінили конституцію, аби обмежити права ЛГБТ

У листопаді 2020 влада міста Надьката заборонила "розповсюдження і просування ЛГБТ-пропаганди".

А в грудні 2020 парламент Угорщини прийняв поправки до конституції, які ще більше обмежили права ЛГБТ+ (наприклад, існування одностатевих пар із дітьми фактично визнано неконституційним).

Тут детальніше В Угорщині змінили конституцію, завдавши удару по правах ЛГБТ