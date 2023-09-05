Крали у ЗСУ й продавали онлайн: на Хмельниччині спалахнув гучний скандал

У ДБР заявили про викриття цинічної схеми продажу військової амуніції, яку крали з частин. У межах розслідування провели 15 обшуків.

Зокрема, продавали термобілизну, військову форму та взуття, а також – саперні лопатки та військові фляги. На усіх товарах були етикетки з написом "Власність ЗСУ. Не для продажу".

Зверніть увагу Довідки про непридатність по 370 тисяч гривень: у Києві викрили голову ВЛК

У ДБР наголосили, що протиправну діяльність розгорнули у Кам'янець-Подільському на Хмельниччині.

У схемі брали участь щонайменше двоє військовослужбовців та троє цивільних осіб. Військові викрадали майно, а цивільні його збували,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, фігуранти справи приймали "замовлення" від українців та підшукували їм відповідне військове майно на продаж. Отримані гроші учасники схеми ділили між собою.

На Львівщині затримали підполковника

У Львівській області затримали заступника командира військової частини. Пошкодувавши гроші на робітників, він цинічно змусив 7 солдатів ЗСУ займатися ремонтно-будівельними роботами на своїй земельній ділянці. Окрім того, горе-підполковник влаштував магазин, у якому солдатам продавали ті продукти, які вони мали отримати безплатно. Керувала стихійною крамницею дружина підполковника. Під час обшуку у його маєтку виявили чимало готівки.