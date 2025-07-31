У мережі поширюється інформація про нібито захоплення російськими військами селища Кам'янське Василівського району Запорізької області. У четвер, 31 липня, Сили оборони Півдня спростували окупацію населеного пункту.

Тепер ситуацію там описали аналітики. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Як противник активізувався в регіоні?

У середу, 30 липня, на мапі бойових дій з'явилися позначення, що демонструють окупацію Кам'янського в Запорізькій області. За даними DeepState, активізація противника в даному районі почалася ще в червні, він постійно мав успіхи в просуванні.

Велику роль у цьому відіграли "проблеми на ділянці" та кількість ворожої піхоти, що переважала. Спершу їй вдалося зайняти позиції на південно-східних околицях населеного пункту, а потім розвивати дії в західній частині села та зайти в центральну.

Росіяни продовжили рух по селу Плавні, наразі зайнявши його половину. Тепер вони зосередили увагу на закріпленні в центральній і східних частинах. Водночас були намагання забігати в північну частину села, але оборонцям удавалося знищувати окупантів.

Саме в цей час речник ОК "Південь" зробив заяву про вихід Сил оборони з населеного пункту та боротьбу з ворогом на його околицях, яку DeepState назвали "дуже дивною".

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Чи окупували росіяни Кам'янське?

У четвер, 31 липня, Сили оборони Півдня спростували те, що ворог зміг повністю зайняти Кам'янське Запорізької області. Боротьба нібито ведеться на околицях з вогневим контролем села.

Однак, за словами аналітиків, останніми днями спостерігається фіксація та ураження не лише російської піхоти в північній частині селища, а і його позицій. Окрім того, відбувається постійний прохід груп противника в напрямку селища Степногірськ, де на південних околицях в багатоповерхівках нещодавно відбулася зачистка силами 210-го окремого штурмового полку.

Дуже сподіваємося, що зараз не ставляться чергові СП-шки на самому краю Кам'янського заради заяв про утримання населеного пункту та заяв про "ведення боїв" там. Але, на жаль, обставини показують зворотне, а ми вчергове наступаємо на ті ж граблі,

– зазначили в DeepState.

Нагадаємо, 31 липня 11-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ спростував окупацію Часового Яру на Донеччині. Зокрема, попри постійні намагання окупантів просунутися, місто утримує 24 ОМБр імені короля Данила.