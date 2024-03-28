Кам'янське перебуває під масованою ракетною атакою

На Дніпропетровщині пролунали вибухи. Раніше Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

Увечері 28 березня окупанти почали атаку "Шахедами" з північного та південно-східного напрямків. Повітряну тривогу оголосили для низки областей, зокрема Дніпропетровщини.

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Атака на Кам'янське

Противник вирішив не обмежуватися самими безпілотниками і розпочав запуски ракет. Так, селище Кам'янське, що на Дніпропетровщині, перебуває під масованим ударом різних типів ракет. Лунають вибухи.

За повідомленням місцевих жителів, в одному з районів Кам’янського зникло світло.