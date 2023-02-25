На Дніпропетровщині дівчина заради хайпу вилізла на хрест біля церкви

Неповнолітня хуліганка на Дніпропетровщині вирішила спіймати хайп. Для цього вона вилізла на хрест біля церкви і зробила фото. Тепер вона стала популярною, а її батьків притягнули до відповідальності.

Відомо, що дівчинка з Кам'янського, що у Дніпропетровській області. Мережею розлетілося її фото на хресті біля церкви, що неабияк обурило суспільство.

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Дівчина отримала бажаний хайп

За наявною інформацією, неповнолітня вирішила зробити фото на православному хресті поблизу храму на честь Казанської ікони Божої Матері. Відомо, що правоохоронцям вдалося встановити її особу. Тож дівчина відповідатиме за скоєне.



Дівчина зробила фото на хресті біля церкви / Фото з телеграму

Поліцейські вже притягли батьків дівчини до адміністративної відповідальності. Правоохоронці склали протокол, який передбачає покарання за невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов'язків з виховання дітей.

Цікаво, що користувачі мережі, які знають дівчину, позитивно про неї відгукувалися. Вони зауважили, що хуліганка має відмінну поведінку у школі та добре навчається. Та й у її сім'ї процвітає добробут. Тож достеменно незрозуміло, що штовхнуло її на цей вчинок.

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