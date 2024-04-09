У Кам'янському пролунали повторні вибухи: регіон під атакою "Шахедів"

Російські військові запустили "Шахеди". Відомо, що у Кам'янському у ніч проти 9 квітня пролунав вибух.

Ворог продовжує тероризувати мирне населення України. Відомо, що пізно ввечері російські загарбники запустили дрони-камікадзе. А вже після півночі 9 квітня надійшла інформація про вибух у Кам'янському.

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О 00:33 місцеві ЗМІ написали про те, що у Кам'янському чутно вибух. Звернімо увагу, що на цей момент у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана з атакою дронами-камікадзе "Шахед".

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Станом на 00:42 повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях. Важливо перебувати в укриттях під час повітряної тривоги у вашому регіоні. Цей простий алгоритм дій може вберегти вам життя!

Звернімо увагу, що о 00:58 місцеві ЗМІ повідомили про те, що у Кам'янському знову пролунали вибухи. Закликаємо не покидати укриттів до відбою. Ворожі "Шахеди" все ще літають у низці областей.

Зауважимо, що також повітряну тривогу оголосили для мешканців Полтавської та Вінницької областей. Там зберігається існування загрози удару "Шахедами". Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, станом на 01:24, ударні БпЛА летять у напрямку Полтави, Дніпра та Кременчука.

Вже о 01:25 повітряну тривогу також оголосили на Одещині. Там вона теж пов'язана з атакою "Шахедів".