У Кам'янці-Подільському поліція випадково викрила двох колаборанток завдяки сусідській бійці

Поліція Кам'янця-Подільського випадково викрила двох колаборанток, які активно підтримували Росію. Жінки самі прийшли до правоохоронців скаржитись на легкі тілесні ушкодження, отримані унаслідок бійки з сусідами.

Мовиться про 74-річну мешканку міста та її 49-річну доньку. Про колабораційну діяльність заявниць правоохоронцям стало відомо вже у ході слідства щодо сусідського конфлікту.

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Поліція викрила двох колаборанток завдяки сусідській бійці

Як повідомили у Кам'янець-Подільському районному управлінні поліції, 16 травня між сусідами однієї з багатоповерхівок міста трапився конфлікт, унаслідок чого розв'язалася бійка.

Обидві сторони звернулись до місцевих правоохоронців й подали заяви про легкі тілесні ушкодження. За даними фактами були відкриті провадження відповідно до статті, що передбачає Кримінальний кодекс України.

У ході досудового розслідування за цими кримінальними провадженнями оперативники з'ясували, що одна зі сторін конфлікту – 74-річна жінка та її 49-річна донька – уже декілька років публічно підтримувала "руський мир".

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За словами свідків, жінки заперечують вторгнення Росії в Україну та спростовують збройну агресію ЗС країни-терористки проти нашої держави, публічно закликають до підтримки дій та рішень держави-агресорки, а також до співпраці з окупаційними адміністраціям й російськими військовими, висловлюють тези про невизнання державного суверенітету України.

До слова, за даним фактом правоохоронцями наразі розв'язується питання про внесення відомостей до реєстру досудових розслідувань за статтею про колабораційну діяльність. Якщо жінок визнають винними, їм загрожує від 10 до 15 років за ґратами.

Інші факти колабораціонізму

Депутату Маріупольської міської ради повідомили про підозру у державній зраді. За даними слідства, посадовець пішов на співпрацю з окупантами в обмін на квазіпосаду "першого заступника голови адміністрації міста Маріуполя". Він виконує низку "функцій" для загарбників, зокрема займається вербуванням мешканців міста.

Гауляйтер росіян Стремоусов заявив, що так званий "референдум" на Херсонщині планують провести наступного року. Раніше колаборант пішов на співпрацю з росіянами й обійняв так звану посаду "заступника голови Херсонської області".

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