Канада хоче передавати вилучені російські активи на відновлення України

Чимало західних країн заморозили активи Росії після того, як ця країна розпочала війну проти України. Тепер Канада хоче продати їх, а виручені кошти направити на відбудову України.

У Канаді планують внести зміни до закону щодо санкцій, який дозволить реалізовувати арештовані активи, які потрапили під санкції. А виручені кошти використати як компенсацію жертвам або для допомоги у відбудові іноземної держави від війни. В цьому випадку мова йде про російські активи, які використають для відбудови України.

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Відповідні зміни до закону запропонувала сенаторка Ратна Омідвар.

"Занадто довго корумповані іноземні чиновники діяли безкарно. Нам потрібно притягнути цих жорстоких лідерів до відповідальності", – заявила Ратна Омідвар.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі підтримує такі зміни. І заявила, що уряд змінить закон про санкції.

"Сьогодні ми шукаємо можливості не лише арештувати, але й дозволити конфіскацію активів осіб та організацій, підданих санкціям, і дозволити нам виплатити компенсацію жертвам за допомогою доходів", – заявила Жолі.

За її словами, санкції вже руйнують економіку Росії та виснажують ресурси російського диктатора Володимира Путіна. Тож Канада і надалі чинитиме максимальний тиск на кремлівський режим, щоб продовження війни для Росії обходилося щораз дорожче.

Посольство України в Канаді підтримало таку ініціативу та закликало канадську владу прийняти цей законопроєкт.

"Ми вважаємо абсолютно справедливим, що російське державне майно або неправомірно нажиті активи російських олігархів повинні стати частиною відшкодування з боку держави-агресора жертві агресії. Прийнявши цей законопроєкт, Канада продемонструє лідерство і може стати прикладом для наслідування інших і показати, що російський клептократичний корупційний режим повністю заплатить за свої злочини проти України", – йдеться в заяві українського посольства.