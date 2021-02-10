Розвідка Канади отримала секретні записи розмови іранського міністра про авіакатастрофу МАУ

Канадська розвідка має аудіозапис розмови, ймовірно, міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа. Вона стосується можливих причин збиття літака МАУ поблизу Тегерана.
Джерело:CBC News
На записі міністр обговорює можливість того, що збиття літака було навмисним.
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Що говорив Заріф
- Міністр пояснив, що ймовірно, катастрофа сталась через навмисний напад на нього двома або трьома "інфільтраторами".
- Чоловік сказав, що політичне й військове керівництво Ірану може ніколи не розкрити цілковитої правди стосовно авіакатастрофи.
Є причини, через які це може ніколи не розкритися. Вони не скажуть нам або будь-кому іншому, оскільки зробивши це, буде відкрито деякі двері до оборонних систем країн, публічне обговорення чого не буде в національних інтересах, – мовиться в аудіозаписі.
Що відомо про цю розмову
Спеціальний представник прем’єр-міністра Канади щодо катастрофи Ральф Гудейл заявив, що розвідка Канади отримала цей аудіозапис в листопаді 2020 року. За його словами, до усіх потенційних доказів країна ставиться серйозно.
Водночас посол України в Канаді Андрій Шевченко зазначив, що Україна дізналася про аудіозапис зі ЗМІ, хоча канадська поліція допомагала українським правоохоронцям у розслідуванні.
На записі також є голоси інших людей, однак їх особи наразі не розкривають.Зверніть увагу! Літак МАУ збили 8 січня в Ірані. Усі 176 людей загинули, серед них 11 українців. Детальніше – читайте тут.