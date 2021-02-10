Розвідка Канади отримала секретні записи розмови іранського міністра про авіакатастрофу МАУ

10 лютого 2021 , 08:48
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Канадська розвідка має аудіозапис розмови, ймовірно, міністра закордонних справ Ірану Джавада Заріфа. Вона стосується можливих причин збиття літака МАУ поблизу Тегерана.

Джерело:

CBC News

На записі міністр обговорює можливість того, що збиття літака було навмисним.

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Що говорив Заріф

  • Міністр пояснив, що ймовірно, катастрофа сталась через навмисний напад на нього двома або трьома "інфільтраторами".
  • Чоловік сказав, що політичне й військове керівництво Ірану може ніколи не розкрити цілковитої правди стосовно авіакатастрофи.

Є причини, через які це може ніколи не розкритися. Вони не скажуть нам або будь-кому іншому, оскільки зробивши це, буде відкрито деякі двері до оборонних систем країн, публічне обговорення чого не буде в національних інтересах, – мовиться в аудіозаписі.

Що відомо про цю розмову

Спеціальний представник прем’єр-міністра Канади щодо катастрофи Ральф Гудейл заявив, що розвідка Канади отримала цей аудіозапис в листопаді 2020 року. За його словами, до усіх потенційних доказів країна ставиться серйозно.

Водночас посол України в Канаді Андрій Шевченко зазначив, що Україна дізналася про аудіозапис зі ЗМІ, хоча канадська поліція допомагала українським правоохоронцям у розслідуванні.

На записі також є голоси інших людей, однак їх особи наразі не розкривають.

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Авіакатастрофа МАУ / Інфографіка 24 каналу