Канада накладає санкції на 10 ключових осіб "Роснєфті" та "Газпрому"

Цивілізований світ продовжує санкціями зупиняти російську агресію проти України. У Канаді вирішили ухвалили чергові санкції проти російських компаній.

Санкції зростатимуть, якщо окупант продовжить свою агресію проти України

Під санкції потрапили 10 ключових осіб "Роснєфті" та "Газпрому". Таким чином Канада вдарить по важливих компаніях енергетичного сектору Росії.

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Ми продовжуватимемо посилювати тиск на російський режим доти, доки він не змінить курс,

– заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Зауважимо, що в МЗС Канади пригрозили Росії, що санкції зростатимуть, якщо окупант продовжить свою агресію проти України.

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