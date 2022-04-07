Канада наразі не висилатиме російських дипломатів через сумніви Трюдо

Після звірств окупантів на Київщині країни Заходу висилають російських дипломатів. Однак Канада поки цього не робитиме.

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо вагається, аби вислати їх. Політик стурбований, що помста з боку Кремля підірве роботу зі збору інформації, яку проводить посольство Канади в Росії.

До речі Які країни вже відкликали дипломатів Росії: список

"Росіяни завжди будуть підходити "око за око з цього приводу",

– сказав Трюдо.

Він не впевнений, що символічний жест відсторонення російських дипломатів вартуватиме втрати канадських дипломатів у Москві.

Захід висилає російських дипломатів

Союзники Канади в ЄС вислали понад 200 російських дипломатів після фото російських звірств у Бучі. Зокрема, Литва, Німеччина, Італія, Франція тощо.

Десятки інших дипломатів і працівників посольств вислали ще на початку війни, 24 лютого.

До речі – Захарова звинуватила західні ЗМІ у співучасті у злочинах у Бучі: