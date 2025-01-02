Сподіваємося досягти справедливого миру у 2025 році, – Зеленський про головування Канади в G7

Канада очолить "Велику сімку". Президент України розповів про свої очікування від цього періоду.

З 2 січня Канада почала головування Канади в G7. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис Володимира Зеленського в соцмережі Х.

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Канада підтримує Україну

Володимир Зеленський написав, що всі дуже сподіваються на цей рік – на те, щоб завдяки спільній силі у 2025 році змогли досягти стабільного й справедливого миру.

Канада підтримує Україну в битві за незалежність від початку повномасштабного вторгнення, і ми вдячні за всю надану допомогу та співпрацю з усіма партнерами в "Групі семи",

– написав український лідер.

Він також зазначив, що за минулі роки спільної роботи ми довели разом, що єднання найбільших демократій здатне зробити життя захищенішим. Зеленський розраховує на такі ж результати в новому році.

Він ще раз наголосив, що потрібно зробити так, щоб Москва не отримала жодної вигоди від цієї війни.