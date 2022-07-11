Канада передає турбіну "Північному потоку": Siemens назвав таке рішення політичним

Канада має передати Німеччині турбіну Siemens для відновлення повноцінної роботи російського "Північного потоку". У компанії це рішення схарактеризували як політичне.

Так, у Siemens заявили, що це "політичне рішення щодо експорту є важливим першим кроком для поставки турбіни".

Раніше Канада погодилась на передачу Німеччині відремонтованої турбіни для "Північного потоку"

Додали, що трубу мають транспортувати якомога швидше. Вже працюють над формальними процедурами. Зокрема, домовляються щодо обов'язкових законом процедур контролю за експортом та імпортом.

Наразі наші експерти інтенсивно працюють над усіма подальшими формальними погодженнями та логістикою,

– мовиться у заяві Siemens.

Що цьому передувало

Канада 10 липня погодилася передати Німеччині турбіну Siemens, щоб відновити повноцінну роботу російського газогону "Північний потік". Сказали, мовляв, за відсутності необхідного постачання газу економіка Німеччини постраждає від значних труднощів.

За інформацією ЗМІ, канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав повернення турбіни з Канади.

В Україні засудили це рішення, назвавши його поганим прецедентом винятку з санкцій. Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон переконаний, що Канада піддалась тиску. Річ у тім, що російський "газпром" має всі можливості транспортувати достатньо газу до Європи, однак не робить цього задля шантажу.

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