Канада призупинила роботу військової місії в Україні через спалах COVID-19

Роботу канадських інструкторів в Україні припинили через спалах коронавірусу. Наразі не повідомляють, скільки саме військових підхопили COVID-19.

Спалах COVID-19 серед канадців

Інфіковані інструктори перебувають на самоізоляції. Відповідну інформацію виданню підтвердили у міністерстві оборони Канади.

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Звичайні заходи з розбудови спроможності сил безпеки тимчасово скорочені або призупинені в місцях навчання, як міра захисту з метою зупинити розповсюдження вірусу,

– заявила капітан Алексія Кроайзер.

Військові, які вже отримали позитивний результат ПЛР тесту, перебувають на самоізоляції. Всі інші відбувають карантин.

Головне про коронавірус в Україні

За добу 16 квітня коронавірусом заразилися майже 15 тисяч людей. Крім того, 440 хворих померли, а 9 736 – одужали.

Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській області, Києві та на Одещині.

Впродовж доби щеплення зробили 13 044 особам. Другу дозу вакцини наразі отримали лише 5 людей.

17 квітня в Україні стартувала вакцинація працівників органів Міністерства внутрішніх справ.

До навчальної місії залучили близько 200 канадських військовослужбовців. Вони розкидані в різних місцях Центральної та Західної України. Основна частина контингенту перебуває на Яворівському полігоні.