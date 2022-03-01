Канада просить Кримінальний суд в Гаазі прискорити розслідування злочинів Росії

Глава МЗС Канади Мелані Джолі повідомила, що Оттава наполягає на розслідуванні злочинів Росії в Україні. Канада планує подати власне звернення до суду.

Про це міністерка заявила після того, як більшість дипломатів вийшли з зали Генасамблеї ООН під час виступу Сергія Лаврова.

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Раніше прокурор МКС Карім Хан оприлюднив заяву, в якій заявив, що вирішив почати розслідування. На думку Хана є підстави вважати, що в Україні були скоєні воєнні злочини та злочини проти людства.

Звернення Канади лише прискорить процес розгляду, оскільки Україна не є учасницею Римського статуту на відміну від Оттави.

Глава МЗС пояснила, чому не слухала Лаврова

Зазначимо, Джолі пояснила, чому вийшла з зали під час виступу Лаврова. Міністерка зазначила, що міністр закордонних справ Росії ретранслює неправдиві меседжі.

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