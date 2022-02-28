Канада разом з Україною: будинки та мости підсвітили жовто-синіми кольорами
Джерело:твіттер Джастіна Трюдо
Канада є активним союзником України у боротьбі з російськими окупантами. Україна отримує від її влади та мешканців неймовірну допомогу та підтримку.
Канада усіма силами намагається допомогти Україні здолати російських окупантів. Уряд приймає проти нашого ворога санкції, а народ допомагає із забезпеченням усіх необхідих ресурсів.
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"Жовто-синій" флешмоб
Також у Канаді роблять все для того, щоб ми відчували їхню підтримку. Деякі будівлі та мости тут підсвітили жовто-синіми кольорами. Світлини неймовірного флешмобу поширив у себе на сторінці прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
"Жовто-синя" акція у Канаді / Фото з твіттера Джастіна Трюдо
Кольори України на мості / Фото з твіттера Джастіна Трюдо
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