Канада разом з Україною: будинки та мости підсвітили жовто-синіми кольорами

Канада є активним союзником України у боротьбі з російськими окупантами. Україна отримує від її влади та мешканців неймовірну допомогу та підтримку.

Канада усіма силами намагається допомогти Україні здолати російських окупантів. Уряд приймає проти нашого ворога санкції, а народ допомагає із забезпеченням усіх необхідих ресурсів.

До речі Cанкції почали діяти: ЄС закрив повітряний простір для Росії

"Жовто-синій" флешмоб

Також у Канаді роблять все для того, щоб ми відчували їхню підтримку. Деякі будівлі та мости тут підсвітили жовто-синіми кольорами. Світлини неймовірного флешмобу поширив у себе на сторінці прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Жовто-синя" акція у Канаді / Фото з твіттера Джастіна Трюдо

Кольори України на мості / Фото з твіттера Джастіна Трюдо

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