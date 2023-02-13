Канада рекомендує своїм громадянам покинути Білорусь та Росію

Низка провідних країн світу рекомендує своїм громадянам покинути Білорусь та Росію. Нещодавно до них доєдналась і Канада.

Уряд країни наполегливо рекомендує своїм громадянам виїхати з Білорусі та Росії. Канадців закликають не їздити туди "через ризик свавільного застосування місцевих законів і збройного конфлікту між Росією та Україною".

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Чим зумовлені такі дії

Спроможність посольства Канади у Польщі надавати консульські послуги у Білорусі та Росії дуже обмежена,

– йдеться у повідомленні.

Громадянам Канади рекомендують покинути Білорусь комерційним транспортом.

Варто зауважити, що аналогічне рішення щодо своїх громадян у Росії прийняли й США. У посольстві нагадали, що 21 вересня російський уряд розпочав мобілізацію громадян до збройних сил.

Відтак, наголошують, що Росія може відмовитись визнавати громадянство США щодо осіб із подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їхньому виїзду з Росії та призвати громадян із подвійним громадянством на військову службу.

Ба більше, Франція також закликала своїх громадян не відвідувати Білорусь. У МЗС Франції зазначили, що через збройний наступ, який Росія розпочала в Україні, та закриття білоруського повітряного простору, всі поїздки до Білорусі офіційно не рекомендуються.

У відомстві додали, що в разі необхідності пасажири, які прибувають повітряним транспортом, повинні звернутися за виїзною візою до Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

ЗМІ повідомляють, що Бразилія також закликає своїх громадян негайно виїхати з Білорусі та Росії, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.