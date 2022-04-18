Канада розгорне в Європі військовий госпіталь для українців

Канада планує розгорнути у Європі військовий госпіталь для медичної допомоги українцям. Наразі визначають точне місце розташування майбутнього госпіталю.

Канада хотіла розгорнути великий польовий госпіталь

Про розгортання госпіталю розповів міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан. Він повідомив, що Канада була готова розгорнути великий польовий госпіталь, але в цьому немає потреби.

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Ми спілкуємося із Червоним Хрестом стосовно того, що потрібно. Ми були готові розгорнути великий польовий госпіталь. З'ясувалося, що потреби у всьому госпіталі немає, тому розгорнуть його окремі елементи,

– розповів міністр.

Саджан зазначив, що такі проєкти потребують значної координації між численними партнерами. Він наголосив, що важливе не тільки обладнання, але й люди.

"Питання ж не лише в тому, аби мати необхідне обладнання, важливо забезпечити, щоб були потрібні люди", – уточнив Саджан.

Канадський міністр заявив, що наразі визначається місце майбутнього госпіталю.

Саджан розповів, що в східній Європі вже працює команда міністерства міжнародного розвитку Канади. Вона шукає способи подальшої гуманітарної підтримки.

Виконується величезна робота, але й потреби – величезні, з огляду на масові злочини, що чиняться в Україні,

– резюмував міністр.

Раніше Канада прийняла рішення допомогти українцям у Польщі. Вона направить до країни майже 150 військовослужбовців, які допомагатимуть біженцям з України.

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