Канада планує утилізувати тисячі ракет CRV7: що це за снаряди, які пропонують віддати Україні

Україна може отримати тисячі ракет CRV7, які Канада збирається утилізувати. Ми розповімо далі, що це за боєприпаси та чим вони можуть бути корисними для наших захисників.

Пропозицію передати Україні ракети CRV7, які Канада і так планувала утилізувати, озвучили парламентарі з консервативної партії. Якщо так і буде, то ми отримаємо авіаційні боєприпаси, які дозволять протидіяти російським загарбникам.

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Що відомо про ракети CRV7

Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за списання цієї зброї, вона має бути передана Україні, яка зможе використати її для захисту суверенітету,

– наголошує лідер консервативної партії Пьерп Пуальеврп.

Як зазначають у виданні Defense Express, слід звернути увагу на три важливі аспекти. На них ми зосередимося далі.

Передовсім слід розуміти, що мовиться не про рішення, а про пропозицію. Її озвучила партія, яка перебуває в опозиції. Також слід розуміти, що CRV7 – не зовсім ракети, а некеровані снаряди. Їхній калібр – 70 міліметрів. А створені вони на основі американської Hydra 70.

А ще варто звернути увагу на кількість CRV7, наявних у Канаді, а також – найважливіше – їхній стан. Як пишуть у канадському ЗМІ, у 2000-х роках з експлуатації вивели 83 303 відповідні реактивні снаряди. Їх країна прийняла на озброєння ще у 70-х роках минулого століття.

Наявна інформація свідчить про те, що процес утилізації стартував влітку 2021 року. Його розрахували на шість років. А це означає, що впродовж 2,5 року процес триває. У виданні CBC зазначають, що у відповідному стані та з бойовими частинами наразі лише 8 тисяч CRV7. Що стосується решти, то вони або вже утилізовані, або просто розібрані.

Чи передасть Канада Україні ці ракети, має вирішити уряд країни. Мають також провести інвентаризацію, реальні випробування, щоб пересвідчитися, що CRV7 надійні. І лише після цього їх можуть передати нашій державі.

Паралельно слід розуміти, що нашому військові зараз необхідна будь-яка допомога. Відтак, надання CRV7 було б чудовим підсиленням. Особливо якщо враховувати той факт, що ці снаряди і так планують утилізувати.

У Канади є різні модифікації CRV7

CRV7 створені на базі Hydra 70. Це означає, що їх можуть запускати з тих же блоків. А ці блоки з оригінальною ракетою зі США вже інтегрували під крило вертольотів, на яких літають наші військові. Крім того, CRV7 можуть стати основою наземних пускових установок – мініРСЗВ.

Як зазначають у виданні Defense Express, CRV7 – досить вдалі некеровані реактивні снаряди. А завдяки потужнішому двигуну й іншим змінам, вдалося досягнути того, що вони далі летять та точніше б'ють, якщо порівнювати з оригінальною Hydra 70.

Звертають увагу й на те, що під CRV7 Канада розробила свої бойові частини. Мовиться про WDU-50001/B – бронебійно-фугасно-запальну. Вона призначена, щоб уражати захищені об'єкти на кшталт укриттів для літаків. Ця бойова частина здатна пробивати до 4 метрів землі або ж 1 метр бетону.

Але це ще не все. Також є спеціалізована канадська бойова частина WDU-5002/B FAT. Її створили, щоб уражати танки. Вона містить вольфрамо-сталеві "дротики".

Крім того, є специфічна бойова частина WDU-500X/B. Вона містить 80 вольфрамових флешетів, щоб уражати живу силу та легкоброньовану техніку противника.

Якщо ж уряд Канади таки вирішить передати Україні снаряди CRV7, то наші військові однозначно знайдуть як їх використати. І немає жодного сумніву в тому, що ці боєприпаси допоможуть вибивати ворога з рідної землі.