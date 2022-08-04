Канада відправляє у Британію понад 200 інструкторів: тренуватимуть українських військових

Понад 200 канадських інструкторів наступного тижня вирушать до Великої Британії. Там вони навчатимуть українських військових.

Ми відправляємо до 225 канадських солдатів у рамках операції UNIFIER, розповів прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. UNIFIER – це військова місія Канади щодо навчання та нарощування потенціалу в Україні.

До речі Канада розширила санкції проти росії

У Великій Британії канадці навчатимуть новобранців ЗСУ. У Міноборони країни кажуть, що Канада дозволила навчання, оскільки прагне збільшити чисельність сухопутних сил України перед обличчям російської агресії.

Що відомо про військову місію

Цю місію розгортають приблизно на 4 місяці. Перший з трьох тренувальних когорт, який складатиметься з 90 солдатів, наберуть з канадської легкої піхоти. Вони планують вилетіти 12 серпня та почнуть проводити курси найближчими тижнями.

Навчання проходите на військовій базі, розташованій у Південно-Східній Англії. Навчатимуть поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, польового мистецтва, тактики патрулювання тощо.

Загалом операція UNIFIER була розпочата в 2015 році на запит українського уряду, а на початку цього року була розширена та продовжена до березня 2025 року.

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З лютого 2022 року Канада виділила Україні військової допомоги на 626 мільйонів доларів. Вона включала артилерійські гармати-гаубиці M777 зі змінними стволами та сумісними боєприпасами, а також спеціалізовані камери безпілотників і броньовані машини.