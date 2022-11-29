Канада викликала російського посла "на килим" через дописи мовою ненависті

МЗС Канади терміново викликало російського посла Олега Степанова "на килим". Сталося це після того, як дипломат країни-агресорки опублікував у соцмережах кілька скандальних дописів.

У зовнішньополітичному відомстві Канади заявили, що не здивовані, що Росія знову обрала сповнену ненависті пропаганду.

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З'ясувалося, що російський посол опублікував кілька повідомлень у соціальних мережах, спрямованих проти ЛГБТ-спільноти.

Ми абсолютно не можемо толерувати цю риторику... Це – наступ на канадські цінності толерантності та прийняття,

– заявили у МЗС.

Згодом сам Степанов повідомив, що його викликали у МЗС Канади, щоб висловити обурення щодо ухваленого у Росії закону про заборону "пропаганди ЛГБТ" й незгоду з тим, як цей закон коментували російські дипломатичні місії у медіа. Посол Росії назвав цю критику "втручанням у внутрішні справи Росії та спробою вплинути на незалежний законодавчий процес".

Як у Росії обмежують права представників ЛГБТ-спільноти

Минулого тижня у Росії ухвалили закон, який забороняє так звану пропаганду ЛГБТ. Міжнародна спільнота рішуче засудила цей закон, назвавши його дискримінаційним. Міністерка спорту Канади Паскале Сейнт-Онге, яка сама належить до ЛГБТ-спільноти, теж засудила цей закон, вказавши, що він є гомофобною пропагандою та наступом на права людини.

У відповідь посольство Росії в Канаді опублікувало у твітері серію повідомлень, в яких не лише закликало до ненависті до представників ЛГБТ, але й намагалося образити особисто Сейнт-Онге. У канадському МЗС зауважили, що очікують від російського посла пояснити це повідомлення безпосередньо міністерці спорту Канади.

Що транслює російська пропаганда у соціальних мережах

Як пишуть аналітики "Детектор медіа", Росія є лідеркою в застосуванні дезінформації в інтернеті під час кампаній впливу. У 2013 році у Росії ухвалили закон про заборону так званої пропаганди гомосексуалізму. Ця законодавча ініціатива начебто спрямована на "захист дітей від інформації, яка шкодить їхньому здоров'ю та розвитку". А ще гомофобію використовували для дискредитації опозиційних рухів.

Багато росіян кажуть про "загнивання" й "поширення розпусти" в країнах Європи. Мовляв, країни Європи хворі, адже там люди підтримують представників ЛГБТ-спільноти, допускають їх до влади, не соромляться відкрито говорити про свою орієнтацію. На думку проросійських користувачів соцмереж, така поведінка є неприпустимою й такою, що толерує "нездорові цінності".

А нещодавно російській владі в голову прийшла ідея оштрафувати цілу низку популярних відеоігор за нібито пропаганду ЛГБТ.

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