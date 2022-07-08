Канада ввела санкції проти патріарха кіріла та ще низки пропагандистів

Цивілізований світ продовжує впроваджувати санкції проти російських вбивць. Посилила економічні санкції проти кремля й Канада.

Канада вважає, що дії росії серйозно порушують міжнародний мир та безпеку. Повномасштабна війна, яку кремль почав проти України, вже призвела до міжнародної кризи.

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Нові санкції наклали персонально на патріарха кіріла, який неодноразово виправдовував вбивства українців та закликав продовжувати війну. У санкційному списку він фігурує як владімір гундяєв.

Хто ще отримав персональні санкції

На сторінці канадського уряду опублікували список пропагандистів з росії, які отримали персональні обмеження. Мовиться про таких рупорів кремля:

Тигран Худавердян – виконавчий директор "Яндексу";

Андрєй Ліпов – керівник роскомнадзору;

Владімір Логунов – заступник керівника роскомнадзру;

Олег Терляков – заступник керівника роскомнадзру;

Вадім Субботін – заступник керівника роскомнадзру;

Мілош Вагнер – заступник керівника роскомнадзру;

Петро Акопов – пропагандист РІА "Новости";

Катерина Андрєєва – пропагандистка "Першого каналу".

Крім цього, санкції наклали на "роскомнагляд" та службу "новин" REGNUM, яка мовить за кордоном й поширює наративи кремля.

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Інша заборона від Канади

Відтепер росіяни не зможуть купити у Канаді квантові комп'ютери, матеріали, програмне забезпечення та інші зразки сучасних технологій. Обмеження ухвалив уряд Канади. Вони зачепили й окремих представників бізнесу. Мовиться про 6 фізичних осіб та 46 компаній, які напряму чи опосередковано пов'язані з військово-промисловим комплексом Росії.

Санкції не оминули й білорусь. Від Канади соратниця окупантів отримала заборону на купівлю передових технологій та товарів, які можна використати у виробництві озброєнь. білоруси не зможуть експортувати та імпортувати предмети розкоші.