Канада запустила тимчасову міграційну програму для українців, які залишили країну через війну

Канада запустила тимчасову міграційну програму для українців, які були змушені покинути Батьківщину через повномасштабне вторгнення Росії. Програма почала діяти 17 березня.

Таку інформацію опублікували у заяві на сайті канадського уряду. За допомогою цієї програми українці зможуть не просто перебувати в Канаді до 3 років, а й отримати офіційну роботу.

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У відповідь на повномасштабне вторгнення Владіміра Путіна в Україну міністр імміграції, біженців та громадянства Шон Фрейзер оголосив про запуск Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET). CUAET – це особливий, прискорений шлях тимчасового проживання для українців, які шукають безпечного притулку в Канаді, поки триває війна в їхній рідній країні,

– йдеться у заяві.

Програма CUAET передбачає, що українці та найближчі члени їх сімей будь-якої національності можуть перебувати в Канаді як тимчасові резиденти до 3 років.

Бажаючі отримати канадську візу повинні подати онлайн-заявку на візу в Канаду та надати свої біометричні дані (відбитки пальців і фотографію). Їм також пропонується подати заявку на 3-річний відкритий дозвіл на роботу одночасно з подачею заяви на візу. Це у свою чергу дозволить українцям влаштуватись на роботу в Канаді.

З 17 березня згідно з цією програмою, багато звичайних вимог, пов'язаних з візою або дозволом на роботу, були скасовані.

Школярі

Для школярів початкової та старшої школи є можливість зареєструватися та почати навчання відразу після прибуття до Канади. А студенти або ж ті, хто бажає навчатися у вищих навчальних закладах, можуть подати заявку на отримання дозволу на навчання.

Ті, хто вже перебуває в Канаді

Цікаво, що ті люди, які вже перебувають в Канаді також виграють від заходів, передбачених програмою CUAET. Вони можуть подати заявку на продовження свого статусу відвідувача або дозволу на роботу на 3 роки, подати заявку на отримання нового дозволу на роботу чи навчання або продовжити свій існуючий дозвіл.

Вакцинація від COVID-19

Весь процес отримання візи та дозволу на роботу абсолютно безкоштовний.

Канада звільняє українців та членів їх сімей від вимог щодо вакцинації проти COVID-19. Проте вони повинні відповідати всім іншим вимогам охорони здоров'я для подорожей, таким як карантин і тестування.

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