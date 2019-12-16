Канада запрошує мільйон мігрантів: допомагатимуть розбудовувати державу

До 2022 року Канада планує прийняти понад мільйон мігрантів з усього світу. Кваліфіковані фахівці з усього світу допомагатимуть будувати сильну країну.

Про це йдеться в мандаті, переданому прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо міністру імміграції та біженців Марку Мендічіно, повідомили на сайті прем'єр-міністра.

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Ви маєте упевнитися в ефективному впровадженні підвищених показників міграційного плану на 2020-2022 роки, залучивши до Канади більше мільйона постійних жителів упродовж цього періоду,

– йдеться в мандаті.

За словами Трюдо, держава має сфокусуватись на запрошенні висококваліфікованих фахівців, здатних допомогти збудувати сильнішу Канаду.

Прем’єр-міністр Канади також запропонував подбати про надання притулку правозахисникам та журналістам, яким на батьківщині загрожує небезпека. Для цього у країні планують запровадити окремий канал прийому біженців. Відповідно до нього впродовж року до Канади переселять 250 людей.

Міністерство закордонних справ Канади співпрацюватиме з оборонним відомством країни для забезпечення національних інтересів Канади. Серед них – зобов’язання допомагати Україні. Про це йдеться у мандаті, переданому Трюдо новому міністру закордонних справ Франсуа-Філіпу Шампаню.