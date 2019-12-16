10:27
16 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Канада запрошує мільйон мігрантів: допомагатимуть розбудовувати державу

      2475 Читать новость на русском
      / pelekh.agency

      До 2022 року Канада планує прийняти понад мільйон мігрантів з усього світу. Кваліфіковані фахівці з усього світу допомагатимуть будувати сильну країну.

      Про це йдеться в мандаті, переданому прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо міністру імміграції та біженців Марку Мендічіно, повідомили на сайті прем'єр-міністра.

      Читайте також: Нормандський саміт: Канада висловила Україні підтримку

      Ви маєте упевнитися в ефективному впровадженні підвищених показників міграційного плану на 2020-2022 роки, залучивши до Канади більше мільйона постійних жителів упродовж цього періоду,
      – йдеться в мандаті.

      За словами Трюдо, держава має сфокусуватись на запрошенні висококваліфікованих фахівців, здатних допомогти збудувати сильнішу Канаду.

      Прем’єр-міністр Канади також запропонував подбати про надання притулку правозахисникам та журналістам, яким на батьківщині загрожує небезпека. Для цього у країні планують запровадити окремий канал прийому біженців. Відповідно до нього впродовж року до Канади переселять 250 людей.

      Міністерство закордонних справ Канади співпрацюватиме з оборонним відомством країни для забезпечення національних інтересів Канади. Серед них – зобов’язання допомагати УкраїніПро це йдеться у мандаті, переданому Трюдо новому міністру закордонних справ Франсуа-Філіпу Шампаню.

      Україна увійшла до топ-40 наймогутніших країн світу: рейтинг U.S. News & World Report
      сьогодні
      2474
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Канада Джастін Трюдо біженці
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      15 грудня , 23:38 Матч чемпіонату Іспанії зупинили через образливі вигуки у бік українця Зозулі
      Ірина Буртик 3402
      15 грудня , 22:01 Нормандська перемога Зеленського та санкції проти "Північного потоку-2": блоги тижня
      Блоги тижня 914
      15 грудня , 20:01 Найсмішніші меми тижня: шахи Зеленського і Путіна, рік Грети і сосиска за 120 тисяч доларів
      Василь Денисюк 2874
      15 грудня , 19:30 Цинічні обіцянки Путіна та церковний скандал на Тернопільщині – відео тижня
      Северин Трач 1493
      15 грудня , 17:55 Бубка голосував проти відсторонення Росії від Олімпіади: правда чи ні
      Ігор Саджениця 2442
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук