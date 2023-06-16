Кривава ДТП у Канаді: вантажівка влетіла в автобус з людьми поважного віку, багато жертв

У Канаді сталася моторошна ДТП. Вантажівка з напівпричепом врізалася в автобус, який використовували для перевезення людей поважного віку та людей з інвалідністю. На жаль, є жертви.

Бригади рятувальників уже повідомляють про те, що їм довелося провести одну з найбільших в історії операцію з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в регіоні. Сталася моторошна ДТП у провінції Манітоба. Про це повідомила Королівська канадська кінна поліція.

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Загинуло 15 людей

Станом на вечір 15 червня в моторошній ДТП загинуло 15 людей. Ще 10 з пораненнями доставили до лікарень, щоб надати медичну допомогу.

Цей день в Манітобі і по всій Канаді запам'ятається як день трагедії і неймовірного смутку. Усім тим, хто чекає, я не можу уявити, як важко не знати, чи повернеться сьогодні додому людина, яку ти найбільше любиш,

– заявив командир Роб Гілл.

Розслідуванням причин ДТП займається відділ тяжких злочинів КККП.

Моторошна ДТП сталася у Канаді: дивіться відео

Сама аварія сталася близько до полудня того ж дня. Вантажівка влетіла в автобус, який перевозив здебільшого людей поважного віку. Вони, власне, їхали до місцевого казино. ДТП сталася неподалік Карберрі, що за 160 кілометрів на захід від Вінніпега. Водії транспортних засобів вижили та проходять лікування.

Цей інцидент має відгомін трагічного зіткнення, що сталося в Гумбольдті, Саскачеван, і ми дуже добре про це знаємо. Ми вже зв'язалися зі слідчими в Саскачевані, які мають безпосередній досвід,

– сказав суперінтендант Роб Лассон з відділу особливо тяжких злочинів.

Він має на увазі аварію, яка сталася 2018 року. Тоді загинуло 15 людей, більшість з яких – молоді хокеїсти.

Кадри, які з'явилися у соцмережах, демонструють транспортний засіб Handi-Transit, який охопив вогонь. Інші фото дають зрозуміти, що в машини згорів дах.

Очевидці нажахані масштабами ДТП

Трейсі Лейч, мешканка Манітоби, їхала по шосе, коли побачила, як у небо здіймається дим. Вона проїхала повз пошкоджену напіввантажівку та зім'ятий автобус.

Від машини нічого не залишилося. Я була майже в сльозах, і у мене мало не стався напад паніки. Я відчувала, що мене просто знудило,

– розповіла вона в інтерв'ю CTV News.

Наслідки моторошної ДТП / Фото з соцмереж

Керолайн Блейклі, водійка вантажівки, проїжджала через перехрестя двох шосе близько полудня. Тоді вона побачила місце зіткнення.

Я бачила зіткнення і раніше, але не такі, не такого масштабу. Було дуже багато пошкоджень... Це було досить сумно бачити,

– розповіла вона в інтерв'ю газеті Winnipeg Free Press.

З журналістами поспілкувався представник служби повітряної швидкої допомоги Shock Trauma Air Rescue Service (Stars). Він зауважив, що місце події "відповідає подібним великим інцидентам, на які ми реагували в минулому, таким як трагедія з Humboldt Broncos, інцидент в Джеймса Сміта Cree Nation". Служба відправила 14 лікарів, парамедиків і медсестер. Також спрямували 2 вертольоти та 2 літаки.

Тим часом у лікарні Центру наук про здоров'я Вінніпега оголосили помаранчевий код. Його використовують на випадок масових людських жертв. В інших лікарнях цього району також готувалися приймати наплив пацієнтів.