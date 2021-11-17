У Канаді через повені загинула людина, є зниклі безвісти, у США – тисячі сімей без світла

Канадська Британська Колумбія та американський штат Вашингтон накрив потужний шторм. Він залишив без світла десятки тисяч людей та призвів до смерті людини та зникнення кількох безвісти.

Вже кілька днів частина Канади та США страждає від негоди. Потужний шторм призвів там до зсувів та повеней.

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Загинула жінка з Канади

Королівська канадська кінна поліція повідомила про першу жертву стихії – під час обшуку місця зсуву знайшло тіло жінки. Крім того, слідчі отримали повідомлення про двох зниклих безвісти. Однак правоохоронці вважають, що, їх може бути більше.

Порт Ванкувера, який є найбільшим у Канаді, оголосив, що залізничні колії паралізовані через негоду. Це може мати негативний вплив на постачання зерна та вугілля.

Також закрили нафтопровід TransMountain, який транспортує 300 тисяч барелів нафти на добу.

А Ванкувер через негоду фактично залишився відрізаним від решти Канади.



Ванкувер ізольований від решти країни / Фото ВВС

Наслідки повеней у Британській Колумбії: дивіться відео

У США люди без світла

В американському штаті Вашингтон майже 50 тисяч людей залишилися без світла. Там сильні дощі спричинили зсуви та повені, що призвело до закриття головної автомагістралі біля кордону з Канадою.

Влада заявила, що на північ від міста Беллінгем одна людина зникла безвісти. Очевидці бачили, що вона у потоках води чіплялася за дерево.

Губернатор Вашингтона Джей Інслі оголосив надзвичайний стан у 14 округах. Він запевнив, що рятувальники за підтримки Національної гвардії координуватимуть ситуацію.

Наслідки негоди у Вашингтоні: дивіться відео