Третя схожа знахідка за місяць: у Канаді в колишньому інтернаті знайшли 182 могили

У канадській школі-інтернаті Святого Євгена поблизу міста Кренбрук виявили 182 людські останки. Це третя схожа знахідка за останній місяць.

Останки за допомогою радара знайшла спільнота Lower Kootenay Band – корінна нація, яка проживає в регіоні Східний Кутенай в Британській Колумбії.

Раніше У Канаді згоріли церкви, біля яких знайшли масові поховання учнів католицьких шкіл

У Канаді в інтернаті знову знайшли могили

Ймовірно, останки 182 людей належать членам нації Ктунакса, сусіднім спільнотам корінних народів, а також громаді Ак'ам.

Частина останків була в могилах, розташованих на глибині 3 – 4 фути (0,9 – 1,2 метра).

Історія школи-інтернату Святого Євгена

Заклад відкрили в 1890 році. Там фіксували спалаху грипу, епідемічного паротиту, кору, вітряної віспи та туберкульозу.

Школою опікувалася католицька місіонерська організація Oblates of Mary Immaculate. Загалом вона вела 48 шкіл, зокрема школу-інтернат для індіанців в Саскачевані й школу-інтернат Камлупс.

У 1969 році заклад закрили. А у 2000 році будівлю знову відкрили як курорт St Eugene Resort, поле для гольфу і казино.

Попередні схожі знахідки в Канаді

Минулого тижня корінні народи Cowessess First Nation в Саскачевані знайшли 751 могилу учнів католицьких шкіл.

А місяць тому інша спільнота виявила 215 безіменних могил, більшість з яких, ймовірно, належать дітям.

Ці смерті не були задокументовані адміністраціями шкіл.

З XIX століття й аж до 1990-х років понад 150 тисяч дітей з корінних народів заставляли ходити у фінансовані державою школи. Їх силоміць хотіли асимілювати в канадське суспільство. Поширеним було жорстоке ставлення до школярів, діти часто вмирали від хвороб та відсутності догляду.