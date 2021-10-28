У Канаді літак приземлився на завантажену трасу: вражаюче відео

Шоком для багатьох водіїв стала поїздка по одній з трас неподалік Торонто. Посеред завантаженого автошляху приземлився малий пасажирський літак. На щастя, постраждалих немає ані на борту повітряного судна, ані серед водіїв та пасажирів автомобілів.

Літак вилетів з аеропорту Маркхам, що в передмісті Торонто. Проте вже незабаром в повітряного судна виникли технічні проблеми.

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Пілот здійснив вимушену посадку

Повернутись в аеропорт пілот же не міг, тому екіпаж ухвалив рішення про вимушену посадку на автостраду.

Під час посадки ніхто не постраждав, проте рух автострадою довелось на певний час призупинити. За цей час літак прибирали з дороги.

Звичайно, це – сюрприз для водіїв на землі та, очевидно, дуже стресовий досвід для пілотів у повітрі, оскільки вони не мали іншого виходу, але впорались чудово,

– сказав сержант поліції Керрі Шмідт.

Дивіться відео приголомшливої посадки / Відео з соцмереж:

Трасу перекрили, аби прибрати літак / Фото CBC

Схожий випадок трапився у Каліфорнії

Зазначимо, раніше схожий випадок влітку трапився і в Каліфорнії. Через технічні неполадки пілот був змушений посадити літак прямо на трасу. Цього разу посадка не пройшла так гладко: повітряне судно протаранило кілька машин. Незначні травми отримала сімейна пара, яка їхала святкувати річницю весілля.