У Канаді осквернили пам'ятник Роману Шухевичу: фото

У Канаді осквернили пам'ятник головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу. Вандали зафарбували монумент червоною фарбою та залишили обурливі написи.

"Справжній нацист", – вандали розмалювали пам'ятник

Інцидент трапився Едмонтоні, що у провінції Альберта. Шухевичу вандалам було мало – вони розмалювали ще меморіал "Борцям за волю України".

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На пам'ятнику написали "Actual Nazi", що в перекладі – "справжній нацист". На гравіюванні "Борцям за волю України" залишили слова "Nazi Monument 14th Waffen SS" – "Нацистський пам'ятник 14-ї дивізії СС".

Невідомо, коли точно вандали пошкодили пам'ятники, але фотографії з'явилися в мережі 10 серпня.



Вандали розмалювали меморіал "Борцям за волю України" / Фото The progress report

Зауважимо, пам'ятник Роману Шухевичу встановлений на території комплексу Української молодіжної єдності.

Останні випадки вандалізму в Україні

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У парку Залізничників у Кривому Розі підлітки закидали сміттям і розмалювали братську могилу воїнів Другої світової війни. Вони закинули в пальник вічного вогню гральні карти, а на меморіалі залишили непристойні написи.

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В Едмонтоні проживає велика українська громада, яка становить 13,9% від усього населення. Місто є одним з двох найбільших центрів української громади в Канаді. В Едмонтоні також розташований Український канадський архів і музей Альберти.