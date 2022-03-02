У Канаді підтримали скасування віз для українців

Постійний комітет парламенту Канади із питань імміграції підтримав пропозицію про скасування віз для біженців з України.

Більшість членів комітету підтримали проєкт постанови, хоча депутати від Ліберальної партії проголосували проти.

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Після схвалення профільним комітетом, проєкт буде направлено до сесійної зали, де він має отримати схвалення більшості депутатів, аби набути чинності.

Зазначимо, що рішення про візовий режим належить до компетенції уряду, а не парламенту, однак законодавці можуть висловити політичну підтримку та звернутися до виконавчої гілки влади із запитом на розгляд певного питання.

Раніше Європейський Союз погодився приймати українських біженців на 3 роки. Причому для цього не потрібно буде подавати попередній запит на отримання притулку.

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