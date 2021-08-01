Думали, що манекен: у Канаді пожежники викинули у смітник обгоріле тіло

Тіло жінки, яка загинула у пожежі, викинули просто у смітник. Це випадково зробили рятувальники, переплутавши жертву з обгорілим манекеном.

Інцидент трапився у місті Шербрук канадської провінції Квебек. Пожежники вже вибачилися перед родичами жінки.

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Повірили свідкам

Пожежа сталася 23 липня. Коли пожежники прибули на місце, то одразу ж допитали кількох свідків. Ті сказали, що нібито хтось підпалив силіконовий манекен.

Варто зазначити, що рішення про те, аби викинути "манекен", прийняли спільно поліцейські та пожежники. Вони вирішили позбутися його та обрали для цього смітник неподалік від поліцейського відділку в Шербруці. До нього не мають доступу представники громадськості.

Службовці вибачились

Лише через кілька годин усі зрозуміли, що це був не манекен, а обгоріле тіло. Річ у тім, що до поліції звернувся чоловік та заявив про зникнення жінки. тіло знайшли за допомогою сигналу її телефона.

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"Ми просимо вибачення за цю ситуацію і, будьте певні, близьких жінки тримають у курсі про кожну подробицю розслідування", – сказав керівник поліції Шербрука Деніел Макконел.

Психологічний стан пожежників

В пожежній службі міста заявили, що дуже хвилюються за психологічний стан рятувальників після такого прикрого інциденту. У їхній бік звучало дуже багато негативу.

Людей переповнили певні емоції. Нам довелося ладнати з цим, щоб стабілізувати психологічний стан наших працівників,

– розповів керівник пожежної служби Шербрука Стефан Сімонов.



На місце смерті жінки принесли живі квіти / Колаж 24 каналу

Фахівець з анатомії Роберт Ніколсон зауважив, що обгоріле тіло справді можна переплутати з манекеном. Річ у тім, що через високу температуру тіло втрачає багато води, а вогонь суттєво змінює зовнішній вигляд.