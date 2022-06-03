У Канаді запрацює нова програма підтримки для українських біженців

Країни світу різними способами підтримують біженців з України. Для наших людей створили спеціальні програми підтримки.

Нову програму підтримки українських біженців вирішила запустити Канада. Про це повідомив міністр імміграції Канади Шон Фрейзер.

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Що передбачає нова програма

Тепер українські біженці в Канаді зможуть претендувати на урядову фінансову допомогу, яка становитиме 3 тисячі доларів.

Наша підтримка українців, які тікають від російської війни, продовжується щойно вони прилітають до Канади. Ми продовжимо допомагати тим, хто мусить шукати притулок і хоче процвітати у нових громадах по всій країні. Ця одноразова фінансова допомога буде дуже важливою у вирішенні нагальних потреб українців, які покинули так багато, аби знайти безпеку в Канаді,

– сказав Фрейзер.

Кожен дорослий український біженець може отримати 3 тисячі доларів допомоги. Для неповнолітніх же ця сума становить 1500 доларів.

Як можна отримати допомогу

У міністерстві імміграції Канади пояснили, що для отримання цієї одноразової допомоги, потрібно мати рахунок у канадському банку.

Окрім цього знадобляться ще й необхідні міграційні документи, видані за програмою Канадсько-українського дозволу на екстрені подорожі.

Заявки на отримання виплат приймають на спеціальному онлайн-порталі.

Як Канада допомагає Україні

Держава, окрім допомоги біженцям, ще й надає нашій державі фінансову підтримку та запроваджує необхідні санкції проти Росії. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповідав, що Україна отримає від Канади, за останніми даними, 800 мільйонів доларів допомоги. За словами Шмигаля, це дійсно велика сума, враховуючи, що вони вже надавали Україні близько 400 мільйонів доларів. Для нас ці кошти дуже важливі.

Також Канада запровадила санкції проти 22 росіян. У санкційному списку – колишня гімнастка та депутатка Аліна Кабаєва. Вона ймовірно може бути коханкою Путіна. Також 4 юридичні особи Росії потрапили під обмеження Канади. Серед тих проти кого запровадили санкції – високопосадовці російських фінансових установ та члени їхніх сімей, а також ключові фінансові установи та банки.

А в Оттаві, столиці Канади, українці, які туди прибули, в межах програми CUAET, зможуть скористатися безкоштовним проїздом всіма видами міського транспорту від OC Transpo. У них є така можливість впродовж шести місяців.

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